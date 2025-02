Fabio Martínez: “Estoy muy feliz de dirigir en Primera”

El flamante técnico de El Nacional Fabio Martínez dialogó con LU24 y en una extensa charla manifestó estar “muy feliz que el club me dé la oportunidad de dirigir en primera”.

“Ya hace años que la política del club es abastecerse de las divisiones inferiores, proyecto que yo también adhiero”, comentó.

“Yo le doy valor a la semana del trabajo por eso si reforzamos quiero que sean jugadores del medio local para tenerlos juntos sé que a veces no es fácil para el club y se traen jugadores de afuera para jerarquizar el equipo, se no está complicando encontrar un 9, no soy cerrado en eso se que el club si gana 3 puntos peleas arriba y pierde 3 puntos bajas en el promedio yo pienso en la necesidad del club pero también pienso en mi forma de trabajo”, dijo.

“El cuerpo técnico está integrado por Matías Garcimuño ayudante de campo y se incorporó Sergio Candia preparador físico”, explicó.

“Vamos a entrenar de noche porque la mayoría del plantel tiene libre y no hay excusas salvo por un problema personal, esta semana vamos a trabajar lunes, martes , jueves , viernes y sábado y durante el año de martes a viernes de 20 a 22”,explicó.

“ No tenemos bajas en el plantel, si volvieron Lautaro Rodríguez, Bautista Barbosa, Jeremías López , Fernando Ocampos que por diferentes motivos se fueron del club y esta temporada regresaron ”, comentó.

“ Hay un potencial de chicos y muchos con buena proyección como Ozan y Pacheco es cuestión de meter trabajo en la semana para que mejoren y en el caso de los que están consolidados como Granero, Caballero, Ascensión, los Barrionuevo, Pacheco en primera también quedan muchas cosas para corregir como por ejemplo las amonestaciones y expulsiones que hemos tenido en los últimos años que esto nos debilita en el rendimiento del equipo , estas son cuestiones a trabajar esperamos poder resolverlo hay cosas para mejorar”, finalizó.

