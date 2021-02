Fabio Quetglas: “hay que darle más protagonismo a los gobiernos locales”

26 febrero, 2021 Leido: 38

El Diputado Nacional por la UCR, Fabio Quetglas, es un profesional especializado en el desarrollo de ciudades y territorio, y dialogó ésta mañana con LU24 para comentar de su visión para el crecimiento de las ciudades con potenciales similares al de Tres Arroyos.

Comenzó haciendo un recorrido por el crecimiento histórico de la Argentina, y en ese sentido indicó “hay muchas cosas para hacer, sin una visión, nada es posible, los instrumentos se alinean en torno a una visión” históricamente la argentina ha seguido una visión, pero propone un cambio, ya que los tiempos que corren son distintos, por ejemplo a las épocas de la Conquista del Desierto.

“Hay que instalar una nueva visión, y tiene que estar alineada con los datos del mundo contemporáneo, por ejemplo una suplantación muy grande de los recursos no renovables por recursos renovables, nosotros tenemos que desarrollar la bio-economia, todos los residuos de los procesos naturales, podrían ser insumos de procesos de agregación de valor más altos, por ejemplo la realización de biogás con sobras de los feetlots” sostuvo, por ello afirmó que es necesario “que se prioricen ciertas cosas con énfasis, y que no se prioricen más otras”.

En la experiencia local, ha sido posible un cambio de visión, mas allá de las diferencias políticas ideológicas y se ha conseguido un sostenible crecimiento en el distrito, y por ello el Diputado manifestó “a nivel local, puede ser Tres Arroyos, Tandil o Saladillo, son lugares que han crecido sin desconfigurarse la ciudad, manteniendo la calidad de vida, una tasa de empleo siempre mejor que en otras partes, uno tiene la sensación de que efectivamente hay una tasa de reinversión de las utilidades muy importante”.

Clave del éxito: “hay que darle más protagonismo a los gobiernos locales, más facultades, más recursos y más control”

Específicamente refiriéndose a un posible camino a seguir en los niveles locales, sostuvo la idea de protagonismo en los gobiernos locales, y explicó “más facultades para que se puedan hacer más cosas, estamos muy atrasados en la provincia de Buenos Aires lamentablemente porque no tenemos consagrada la autonomía municipal, que significa mucho en recursos financieros, más recursos eso significa un gobierno provincial más flaco”.

Continuó Quetglas: “hay mucha gente que cree que la acumulación de poderes es acumulación de oficinas, y eso produce un burocratismo negativo, y eso transfiriendo a los gobiernos locales aumenta la tasa de control social”.

Ejemplificó que en el caso de Tres Arroyos, sería posible con mucha facilidad aplicar éste cambio de paradigma, que de hecho ya está sucediendo “al nivel de tres arroyos, les propondría un programa de modernización del sector público, y en 5 tenemos al sector publico modernizado” y explicó que el mismo plan, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires puede demorar mucho más, pero indicó que “hay 100 municipios que podrían modernizarse, y cambiarle la vida a muchísima gente”.

En cuanto a ésta mirada del crecimiento sostenido localmente, sostuvo que la forma es un cambio de paradigma que se plantee como una nueva visión “yo podría presentar un proyecto de ley, pero es un cambio de mirada, no alcanza con una ley”.

Volver