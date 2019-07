Fabrica e imprime manos en 3D y las entrega gratis en todo el país: LU 24 compartió la experiencia de Gino Tubaro

El joven argentino de 23 años, Gino Tubaro, es inventor e imprime prótesis en 3D de manos y brazos que entregan de manera gratuita. En diálogo con nuestra emisora comentó de que se trata la propuesta, como se puede colaborar y como ha trascendido su iniciativa en todo el mundo.



“Soy inventor y me gusta crear cosas. Necesitaba una impresora para mejorar lo que creaba y a los 16 años comencé con una de papel, que se pueden desarmar y utilizar las piezas, para hacer una de 3D y a partir del pedido de la mamá de Felipe de Tres Algarrobos, es que se la enviamos por correo, le fue muy útil y tanto es así que hoy nos piden un montón y trabajamos para eso”, comentó.

Para Gino, “fue lo más lindo que nos pasó. Las prótesis mezclan tecnología, con la salud y ayudar a la gente y la reducción que hay en materia económica de costos es importante, ya que son gratuitas. Es una combinación hermosa para hacerla”.

El joven creador, asegura que siempre se entraron de manera gratuita y fundamentó: “Siempre fueron gratuitas porque quien la necesita, si bien algunos la pueden pagar, hay otros que ni siquiera pueden hacerlo porque encima seguramente no tienen ni obra social. En los más chiquitos además esto es como cambiar de zapatillas y deben cambiar de prótesis imagen el costo que demandaría hacerlo. Por ello es que aceptamos donaciones. Quien deseen hacerlo, pueden ingresar a la página www.atomiclab.org y concretar la donación, pero cualquiera que pueda poner su impresora, se puede descargar los archivos e imprimirlas en cualquier parte del mundo. Con esto, hicimos iniciativas con empresas como Disney, Ford, entre otras que nos ayudan con materiales del taller, insumos y demás. Participamos de concursos, como hace pocos días fui a Quien Quiere Ser Millonario que gané 300 mil pesos y eso va el proyecto”.

Entre las especificaciones de las prótesis, detalló que las mismas se imprimen en PLA que es un producto derivado del maíz, que no causa picazón, llagas o molestias a quienes la utilizan.

Sobre el funcionamiento de la prótesis, explicó que “se toma en cuenta inicialmente el grado de amputación. Por ejemplo, si tomamos el caso de personas a las que les falta la mano, se utiliza el movimiento de la muñeca para accionar la prótesis. Hay un mecanismo que toma el antebrazo como referencia y la palma de la persona cuando la mueve para arriba o abajo hace que la prótesis se abra o se cierre, se mueve unas perillitas que hace que los dedos se muevan”.

En cuanto a la iniciativa del ARGENTINATON, mencionó que recorrieron en una camioneta de FORD 4x4 “todas las provincias del país. Fueron más de 25 mil kilómetros, entregando prótesis gratis que imprimíamos en un laboratorio móvil, le pusimos 3 paneles solares en el techo y esa impresora estaba suspendida en la parte de atrás y en ese tramos de lugar a lugar, podíamos ir imprimiendo la prótesis para alguien a la que se la íbamos a dar ni bien llegáramos al destino”.

Respecto al reconocimiento logrado por el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama durante su vista a la Argentina, explicó: “se tuvieron las ventajas que se logran al tener el respaldo de Barack Obama. Es decir, en cualquier lugar del mundo, es una gran carta de presentación para entrar en cualquier lado con un proyecto argentino”, manifestó.