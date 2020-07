Fabrica sorrentinos con el IFE y lo felicitó el presidente: “quiero alentar a la gente”

13 julio, 2020 Leido: 22

Ezequiel Masson creó un emprendimiento con el Ingreso Familiar de Emergencia, se puso a elaborar sorrentinos y el video que filmó con su testimonio agradeciéndole al presidente se volvió viral, al igual que la respuesta que el mismo Alberto Fernández le hizo llegar a través de las redes sociales. “Compré tres muzzarellas, un jamón cocido y me puse a hacer sorrentinos; puse buenas fotos en una página de Internet y el resto es puro amor. Vendo equipamiento médico desde hace 12 años, me vine de Bahía Blanca a Buenos Aires buscando un puesto mejor, pero no se dio. Llegó la pandemia, y entonces tuve que tomar lo que ofrecía el presidente para ver qué podía inventar. Y se dio esto así, como una cosa de Dios. Le envié el video a una persona, a su vez ella se lo envió a otra, y el resultado fue esta felicidad, esta emoción de que el presidente me responda. Me han llamado de todo el país y hasta desde México. Me han escrito personas enfermas, con COVID, con depresión, y hasta gente que me ha querido ofrecer dinero, pero no lo acepto porque esa es mi cábala. Lo que quiero es que la gente siga adelante, darle aliento a los demás”, contó a LU 24.

“El presidente me pidió que no le afloje; quién sabe si esto no será mi futuro, pero mientras tanto tengo que seguir para adelante”, aseguró. Y dio una receta como para arrancar: “con cinco kilos de harina y una muzzarella se hacen 30 pizzas; se gastan 2000 pesos y se ganan 6000 vendiéndolas a 200 pesos cada una”, finalizó.

