Facundo Arana y el piloto Jorge Malatini, en el aire y por la donación de sangre

25 enero, 2023

Como cada verano, el “avioncito” que realiza acrobacias aéreas sorprendiendo a turistas y marplatenses en la costa, este domingo volvió a hacer de las suyas. Esta vez, volando a bajísima altura y con Facundo Arana como invitado especial de la aventura, las piruetas tuvieron como objetivo principal concientizar sobre la importancia de donar sangre.

Jorge Malatini, el piloto e instructor propietario del Pitts-S-2B de 6 cilindros, biplaza, de acero cromo molibdfeno, madera y tela, de 6,50 metros de largo y que tiene un peso de 520 kilos, realizó sus más osadas piruetas en la zona sur de la ciudad, para visualizar la bandera blanca con letras rojas que siempre enarbola el actor.

Un fin de semana clave, con capacidad completa de visitantes y en el marco de una jornada ideal con playas colmadas de turistas y marplatenses, fue el contexto en el que, además del hermoso y adrenalínico espectáculo, se dio a conocer un mensaje con el que Arana está comprometido desde hace años: “Donar sangre salva vidas”.

“La necesidad de donantes no se toma vacaciones”

“Fue espectacular, estoy muy agradecido por la enorme predisposición de Jorge Malatini, con su avión, para lograr una linda imagen que le de marco a la campaña de donación de sangre de este año” contó Arana al diario marplatense La Capital, tras una nueva experiencia con la que llamar la atención sobre una causa que lo tiene comprometido desde hace 20 años. “Desde la cena de Fundaleu en 2002, estoy involucrado en este mensaje de donación de sangre y de obtención de recursos para la investigación y docencia sobre enfermedades hemato oncológicas” compartió.

“Siempre hay que reforzar el mensaje. Como cada verano que vengo a Mar del Plata, trato de de seguir sumando iniciativas que contribuyan a amplificarlo. En este caso es: ‘la necesidad de donantes no se toma vacaciones’”.

“Fue una experiencia tremenda, pusimos todo para lograr la imagen. Ni te cuento la fuerza que tuvimos que hacer y cómo me quedó el brazo por los golpes de la tela” confió el artista que ha llevado el mensaje al Aconcagua y al Everest y ahora suma el cielo marplatense.

Según datos oficiales, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida.

Contar con mayor cantidad de donantes voluntarios y frecuentes de contribuye a contar con sangre segura siempre disponible y evitar que el paciente y su entorno deban encontrar donantes.

Vale recordar que la sangre no se puede fabricar y es necesaria para trasplantes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y acccidentes.

