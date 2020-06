Facundo Corvalán, primer deportista en donar plasma: “es una alegría enorme”

El basquetbolista Facundo Corvalán, oriundo de Junín, es el primer deportista argentino que donó plasma tras recuperarse de COVID19 y así facilitará el tratamiento en tres pacientes.

Desde Bahía Blanca, Corvalán, quien fue compañero de los tresarroyense Máximo Fjellerup y Fermín Thygesen en Bahía Basket, relató a LU 24 su experiencia personal: “Doné plasma hace 3 o 4 días y me quedé aquí aprovechando que viven mi novia y su familia y tengo mucha gente conocida”.

“Yo me hospitalicé el 14 de marzo en Junín, al regresar de jugar mi última temporada en Madrid, donde el virus estaba bastante fuerte y tampoco había tanta información de cómo evitarlo y cuidarse”, agregó.

Recibió el alta el 2 de abril en el Hospital Piñeyro: “ese momento fue una alegría enorme, me atendieron muy bien, me ayudaron muchísimo los médicos para poder recuperarme, hay que destacarlos porque se juegan la vida”, resaltó.

Corvalán informó que le extrajeron 600 ml, por lo que su plasma puede ayudar a tres personas. “Dependen de cómo cada paciente soporta la extracción, hay que tener ciertos cuidados y observar la salud de las venas”, indicó.

“La extracción dura más o menos 60 minutos. Te sacan la sangre y la pasan por una máquina especial -no todos los hospitales la tienen-, que se queda con el plasma y te devuelve por la misma vía el resto de los componentes. Previamente tuve que responder unas preguntas y hacerme análisis”, explicó el base que viene de desempeñarse para el Real Canoé, club del ascenso español.

El joven encontró que en el Hospital Penna de Bahía Blanca estaban haciendo la extracción y hacía allí se dirigió. “Ojalá la gente se anime, averigüe y pueda donar”, afirmó.

Entrenar solo

En cuanto a cómo se mantiene en forma, dijo que “cuesta entrenar, se hace largo todo, es uno mismo el que se arma la planificación para mantenerse lo mejor posible para cuando se permita volver a practicar con normalidad”.

“Esta situación es un abrir de ojos”

“La idea es en la semana regresar a Junín para estar en casa y disfrutar de la familia. Soy jugador libre y estoy ansioso por saber cuál será el próximo club, ojalá sea de vuelta en España”, deseó.

“El haber estado 20 días en el Hospital me hizo madurar mucho y valorar las pequeñas cosas de la vida. Esta situación es un abrir de ojos y esperemos que todos podamos sacar algo positivo. Sigamos respetando el virus que ya falta poco”, concluyó.

