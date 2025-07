Facundo Elgart: “El intendente tiene prioridad en la estrategia y el armado de las listas”

13 julio, 2025

A poco menos de una semana del cierre de listas para las elecciones del 7 de setiembre, las agrupaciones del peronismo tresarroyense se reunieron este sábado para seguir conversando sobre la integración de la nómina de candidatos que competirán en los comicios.

“Fue uno más de los encuentros que venimos manteniendo ante el cierre de listas, y sobre el proyecto que tenemos en Tres Arroyos, que en estos momentos encarna el intendente Pablo Garate, que ganó hace un año y medio la elección y por ese hecho puntual tiene la preponderancia y la facultad del armado de la lista”, explicó el concejal Facundo Elgart, quien participa de las distintas reuniones que se realizan”.

“Estuvimos conversando, a partir de esta nueva alianza Fuerza Patria, que va a ser el sello a presentar en las elecciones, y me parece bueno destacar la importancia que todas las agrupaciones están en el seno del PJ, como un dato distintivo a otros cierre de listas, eso habla muy bien de la conducción del PJ por el lado de Alejandro Barragán, me parece importantísimo destacar, y la apertura que ha tenido Pablo de convocar a todo el arco peronista para manifestar sus intenciones en lo que es este proyecto que tenemos como ciudad”, sostuvo.

“A mí me ha tocado estar en cuatro o cinco cierres de listas y me parece que hoy estamos todas las agrupaciones a un proyecto encabezado por Pablo y si bien se dan las discusiones, las charlas, los debates pero la estrategia y la conducción está signada por nuestro intendente; me parece vamos en buen camino, en buenos términos, y no hubo en ningún momento planteos descabellados de ninguna agrupación ni pedidos exorbitantes sino que cada uno manifestó sus intenciones, y lo que sí, todos estamos dando el apoyo al intendente para que continúe con su gestión, sabemos que venimos de 28 años de vecinalismo, que al peronismo le costo muchísimo llegar a ser gobierno nuevamente y me parece que eso es lo que tenemos que respetar hoy en día”, concluyó.

