Facundo Elgart y la experiencia de repetir (audio y video)

En los estudios de LU 24 el concejal Facundo Elgart, quien va a la reelección en la lista de Fuerza Patria el próximo 7 de septiembre, habló de diversos temas vinculados a la campaña y también a la gestión del Ejecutivo municipal.

“Estamos trabajando fuertemente desde hace cuatro años en la banca, en el cual yo comprendo el espacio del Movimiento Derecho Al Futuro del gobernador Axel Kicillof.”, sostuvo, a modo de presentación, y luego manifestó que “nuestro sector luego de perder la interna en 2019 contra Mercedes Moreno en 2019, hemos podido trabajar y acompañamos; y ahora tuvimos la suerte de volver a integrar la lista en el marco de la unidad del peronismo”.

“Creo que el peronismo local se tiene que dar cuenta que podemos hacer grandes cosas, el hecho principal por el que llegó Pablo Garate es porque el peronismo está unido, y también porque él tuvo una relación de apertura que hace que podamos escucharnos”, definió.

Desde la banca: primero oposición, luego oficialismo

Elgart estuvo dos años en su banca como oposición al gobierno vecinalista, y estos últimos dos como oficialismo, y relató su experiencia: “en los primeros años como concejal fui oposición, e incluso me tocó discutir internamente, por la buena relación con el intendente de ese entonces, pero siempre creí que tenemos que ganar, siendo mejores: llevé varios proyectos al recinto, como la ordenanza del recorrido del carro de castraciones, que era anteriormente un problema. Continúo con muy buena relación con el Ejecutivo actual; yo vengo desde un lugar como La Cámpora y pude tener dialogo con muchísimas personas que piensan diferente a mí: uno pone su impronta y su personalidad en esto y me parece que somos todos tresarroyenses y debe primar el bien común, pero cuando hay ciertas propuestas coyunturales no me van a encontrar de ese lado: hoy por ejemplo se aprobó una ordenanza muy importante de discapacidad que trajo el Movimiento Vecinal, y días atrás, hace un mes, no se votó una ordenanza mía de la creación de un vivero municipal justamente porque se pensaba que iba a ser candidato. Esas cosas son las que yo no voy a compartir porque tenemos que bregar todos por el bien de los tresarroyenses y dar viabilidad y los que no son buenos no hay que darles viabilidad como tresarroyenses”.

La condena a Cristina y su repercusión en Tres Arroyos

“Me parece que el peronismo de Tres Arroyos tuvo un total repudio a la condena de Cristina, porque podría haber tenido fueros, pero ella ya sabia que iba a suceder esto, y sabemos que los que la condenaron jugaban a la pelota con Macri, era una posibilidad concreta, la que nos parece totalmente injusta, es descabellada, muchos juristas hablan de esto, pero ella misma decidió que sucediera de esa forma, por supuesto la repudiamos y acompañamos en el pedido que esto se revea, sabemos que los tiempos de la Justicia son otros tiempos que los de las personas pero lamentablemente cuando se toma una posición para proteger a los vulnerables esto sucede y es una consecuencia de los embates del poder económico, como pasó con Lula”.

“Estamos a favor de la Democracia y de las leyes, y me parece creo que se tiene que rever esto, se tiene que rever la Justicia en realidad, sabemos que viene desde hace muchos años, pero tenemos que pensar en una Justicia , pero tenemos que pensar todos los ciudadanos como una Justicia más relevante”, explicó.

La lista

“Es una lista muy joven, que tiene cierta parte de renovación como dijo el intendente, del peronismo, con gente nueva, que incursiona en la política y parte de la gestión, con Martin Rodríguez blanco, estoy yo por la gestión en el PAMI y en el Concejo, Noelia García con su participación en la ANSES, y Facundo Liébana en Deportes”, aseguró Elgart.

“Soy la pata de Axel dentro de la lista”

“En las internas se determinan ciertas cuestiones: hay muchísimas charlas y conversaciones, yo tuve el apoyo del Movimiento Derecho al Futuro, soy la pata de Axel dentro de la lista, es una mochila pesada pero muy linda, pero siempre con la propuesta de apertura Pablo de contener todos los sectores y creyó que en este momento el sector de Axel que viene acompañando muchísimo para poder contener las políticas de ajuste brutal que tiene a Milei y que hoy están llegando a Tres Arroyos: charlaba con una comerciante ayer y me decía que hay un parate, es preocupante la situación en el comercio, hay una recesión general que se nota, está en la calle se nota en todos lados y debajo de ellos hay un sector que si no fuera por parte del gobernador y el intendente estarían mucho peor”, graficó.

“Sabemos como termina la película con las políticas de ajuste”

“Son políticas de ajuste con endeudamiento que se dan repetidas veces y sabemos cómo termina la película, por lo que hemos vivido en 2001 o los ´90 por lo que como primera instancia llamamos a votar para que la gente le ponga un freno a la política eso es lo que tratamos de militar y después contener al vecino, creando políticas hacia el vecino, pero la creación de empleo, una matriz productiva no es responsabilidad de un concejal, estamos tratando de contenerlos: el año pasado sacamos una ordenanza para mejorar el trabajo de los remiseros que estaban obligados a comprar coches blancos, la modificamos para facilitarles el laburo”, .

“El gobernador está diezmado porque no tiene los recursos que enviaba Nación”

“Yo abordo mucho el tema de instituciones educativas, soy profe, soy docente y vengo trabajando de hace muchos años, tengo cercanía con los docentes, pintamos escuelas y les brindamos todo el apoyo antes de la campaña, durante el año y tenemos actividades en la comunidad, y en campaña mucho no me gusta la cuestión porque piensan que lo hacemos por una cuestión de campaña, estuve reunido con un grupo de docentes y les tratamos de explicar que el ajuste provoca caída en los sueldos, en la infraestructura porque el gobernador se ve diezmado porque no tiene los recursos que enviaba Nación pero que cobra impuestos como siempre lo hizo”.

“Sacamos 87 ordenanzas contra 27 de la oposición”

“Encontré en Alejandro Barragán una persona muy buena, muy abierta, con generosidad, algo que es raro en política, es un ámbito competitivo, pero encontré una persona muy noble, muy abierta nos ha dado la posibilidad de escuchar y llevar ciertas cuestiones del concejo planificadas con, cierta estrategia; nosotros durante la gestión de Pablo sacamos 87 ordenanzas por parte del bloque contra 27 de la oposición, hemos tenido un bloque realmente muy efectivo y eso gracias a la apertura que tiene Alejandro y en la conducción que ha tenido en el bloque”, finalizó.

