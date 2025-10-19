(audio) Facundo Liébana y el balance positivo para la delegación local en los Juegos Bonaerenses

19 octubre, 2025 3

El Director Municipal de Deportes, Facundo Liébana, realizó, en dialogo con LU 24, un balance altamente positivo de la participación del distrito en los Juegos Bonaerenses 2025, donde la delegación local logró ubicarse en el puesto 50 entre 135 municipios.

“Todos pudieron participar, llegaron en tiempo y forma a las acreditaciones, la convivencia fue buena y la logística salió bien”, destacó Liébana, quien valoró especialmente el trabajo del equipo que acompañó a los deportistas durante toda la semana.

El funcionario subrayó que, más allá de los resultados deportivos, el principal objetivo fue que “todos pudieran descansar bien, comer bien y competir en buenas condiciones”.

En cuanto al rendimiento, Liébana celebró que este año se obtuvieron más medallas que en la edición anterior, con el debut del taekwondo, disciplina en la que Pilar Pascucci logró una presea, y el oro del básquet 3×3 femenino, que el año pasado había conseguido la plata. También resaltó la actuación constante de los equipos de natación y atletismo, así como el compromiso de los profesores y coordinadores.

“El chino Benítez y todo el equipo trabajaron sin parar. A veces no llegamos a ver las competencias porque estamos dedicados de lleno a la logística, pero el esfuerzo vale la pena cuando vemos los resultados y la alegría de los chicos”, señaló.

Finalmente, Liébana agradeció a los medios locales por la cobertura y al personal municipal que acompañó a la delegación: “Esto es un trabajo en conjunto, y el balance general es muy positivo”.

