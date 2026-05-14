Facundo Liebana y Julián Tornini presentes en el encuentro provincial del deporte

14 mayo, 2026 73

Desde el miércoles y este jueves se está llevando adelante una jornada de trabajo y encuentro institucional que reúne a autoridades provinciales, autoridades deportivas municipales de los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires y representantes de federaciones deportivas bajo el eje “Integrar el deporte bonaerense: construir desde el territorio y articular desde el Estado”.

El director de Deportes y Políticas para la Juventud, Facundo Liebana, junto con el coordinador del área, Julián Luis Tornini, están presentes en dicho encuentro participando de:

– Análisis de la situación actual y desafíos del deporte en el desarrollo de la comunidad.

– Lanzamiento del Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro.De).

– Los Juegos Bonaerenses desde el territorio: balance y proyección.

– Implementación del Registro de Entidades Deportivas (R.E.D.) de la Provincia de Buenos Aires.

– Capacitación en el marco de la Ley Micaela aplicada al deporte.

– Capacitación: el deporte como derecho, el turismo como oportunidad.

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