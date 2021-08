Facundo Manes anticipó su visita con LU 24: “hay que impulsar una nueva agenda del desarrollo”

5 agosto, 2021

Facundo Manes dialogó esta mañana con LU 24 desde Bahía Blanca, en forma previa a su llegada a Tres Arroyos, y aseguró que su idea para esta campaña es “escuchar, porque entiendo que los argentinos tienen la necesidad de ser escuchados”. El precandidato a diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires admitió, en tanto, que los primeros “enfrentamientos” de la campaña –especialmente los que impulsó la líder de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, alineada con Santilli- le causaron “sorpresa, pero ese también es un problema de la Argentina, donde los dirigentes hablan de los dirigentes.

Me imaginé una escena donde el país es un paciente en terapia intermedia, y los médicos que lo tienen que atender están peleándose por la cochera, o la oficina, y se olvidan de él. Por eso nuestra decadencia crónica: en lugar de discutir ideas se discuten personalidades y narcisismos. Por eso vengo a proponer la unión de los argentinos y una agenda del desarrollo que nos saque de este fracaso colectivo desde hace décadas”.

Respecto de esa agenda de desarrollo, Manes advirtió que “hace falta confianza y una revolución de inversión en el desarrollo humano: nutrición, salud, educación, conocimiento, tecnología. El campo hizo algo de lo que estamos hablando, en las últimas décadas invirtió en genética, en tecnología, en organización y producción, y si no hubiera hecho esto, seguramente exportaría una pequeña parte de lo que exporta. Ese es el paradigma del conocimiento, que es la economía del siglo XXI”.

Finalmente, vinculó su condición de médico a esta decisión de incursionar en la política al mencionar que “hay un dolor social. Juan B. Justo decía que seguía haciendo consultorio pero que tenía la necesidad de abrazar ese dolor social. Los médicos estamos entrenados para no especular con el dolor, para no huir de él, y hoy hay en la Argentina dolor de quienes no pueden alimentar a su familia, y también de aquellos que no tienen esa dificultad y sin embargo no tienen sueños, sus hijos se quieren ir… Además está el impacto social de la pandemia, que va a durar todavía mucho más que la pandemia, y sin que se haya hecho psicoeducación para evitar la ansiedad, el miedo. Y no se podrá reconstruir el país sin una sociedad deprimida y angustiada”.

