Fallecieron tres voluntarias sanitarias del Rotary en Afganistán luego de un ataque

Oscar Cipulli es el actual tesorero de Rotary Club Tres Arroyos Libertad y quien fue elegido como el próximo presidente de la institución, y dialogó con LU24 para comentar sobre un lamentable hecho que sucedió en Afganistán, dónde tres voluntarias fallecieron luego de un ataque.



Los asesinatos se produjeron en el segundo día de una nueva campaña de vacunación antipoliomielítica puerta a puerta, de cinco días, lanzada en Afganistán para inmunizar a millones de niños a pesar de los riesgos que plantea el coronavirus.

“Lamentablemente tenemos que llorar la perdida de tres voluntarias” expresó Cipulli, quien resaltó ante ésta triste noticia que “hay que interpretar en las zonas que les toca trabajar, lugares donde la guerra vale mucho más que la vida”.

En cuanto al programa que lleva a cabo el Rotary Internacional, con voluntariados, denominado “Polio Plus”, explicó que “esto es un programa que Rotary tiene, denominado Polio Plus, que en febrero cumplió 26 años, donde se inmunizo a una cantidad enorme de niños, llegando casi al 99%”. Y añadió también que “tenemos alrededor de 200 mil voluntarios, en 92 países, promocionados por Rotary y otros sponsors que también colaboran con Rotary internacional”.

Asimismo, mencionó, que en estos lugares en los que se realizan los voluntariados “son lugares que nacen en guerra y culminan en guerra, y nacen con enfermedades y las enfermedades perduran años y años, aquí Rotary siempre ha trabajado con estas estructuras de voluntariado, en este momento hay algunas estadísticas que indican datos midiendo el valor trabajo del voluntariado, midiéndolo en dólares llega a 850 millones de dólares en 47 millones de horas de trabajo”.

Lamentando lo sucedido, expresó que “tal vez uno no puede palpar esto porque nos queda lejos, no nos damos idea de cómo se vive en esos países que tienen carencias de recursos desde todos los puntos de vista”, y agregó “en este caso era la campaña de Polio Plus, pero hay profesionales, técnicos, gente que trabaja por ejemplo en el buen uso del agua, porque hay que enseñarle a la gente sobre eso también”.

Para finalizar, sostuvo que “esto es muy lamentable, porque estas jóvenes han sido atacadas y realmente tenemos que pedir que sirva para enaltecer la labor de los que siguen trabajando en esto”.

