Este lunes, a los 68 años, falleció el ex intendente de Benito Juárez Pedro Arnaldo Gamaleri.

Según fuentes cercanas al Hospital Municipal, Gamaleri ingresó al nosocomio este lunes 5 de julio con una afección cardiaca. A pesar de los esfuerzos por parte de los profesionales de guardia, no pudieron reanimarlo, de acuerdo a información publicada en El Fénix.



Carrera política

Nació el 17 de marzo de 1953. Afiliado a la UCR desde 1983, comenzó a participar activamente en política en 1995.

Fue concejal durante dos períodos (1999 – 2003 y 2003 – 2007), hasta que en 2007 acepta la candidatura a Intendente Municipal.

El 28 de octubre de 2007, es electo Intendente Municipal por el período 2007-2011 obteniendo el 50,2 % de los votos.

En 2011 fue vencido en las urnas por el candidato del Frente para la Victoria Julio César Marini por una diferencia de doce puntos porcentuales.

Este año se cumpliría una década desde la finalización de su mandato.

Vida Posterior: Rol Social

Una vez finalizado su mandato nunca se alejó de la política. Si bien no volvió a ocupar un cargo público, se encargaba de verter sus opiniones a cuentagotas a través de su popular perfil en Facebook. He aquí otro de sus roles. Pasaba mucho tiempo en las redes y su perfil personal se convirtió en un consultado canal de comunicación, visitado por muchos ciudadanos. Ahí se podían encontrar publicaciones de temática variada, matizadas con su particular mirada personal.

No solía dar entrevistas a los medios de comunicación, aunque a modo de anécdota, tenía pactada una nota con El Fénix para “dentro de poco”, hecho que lamentablemente no llegó a concretarse.

Dos días de duelo

Por el fallecimiento de Gamaleri, el intendente municipal Julio Marini estableció dos días de duelo. Las banderas estarán a media asta durante el tiempo estipulado en todos los edificios municipales.

