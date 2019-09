Falleció Rosa del Mar Fernández, la artista que donó réplica del faro de Claromecó

Rosa del Mar Fernández, oriunda de la provincia de La Pampa en enero de este año, vino persiguiendo un amor infinito a Claromecó, sin conocerlo.



Llegó en el colectivo, en el cual tuvo que pagar dos pasajes para traer la réplica del faro que realizó y donó al Espacio de Arte Quelaromecó, momento en el que también leyó algunas de sus poesías. Finalmente este sábado pudo cumplir su sueño de venir a vivir a Claromecó, pero tan solo unos días pudo disfrutarlo porque falleció. Rosa quedará tu legado en el Espacio y serás recordada por tu amor infinito por este lugar.

También la recordamos con el audio de enero en que cuenta su historia, algunas poesías y más, como ésta:

“Al Faro a eso que me tiene embelesada, embrujada. No soy escritora, es lo que sale de mi alma.

El más bello de la costa, el faro está a lo lejos, siempre erguido, imponente, siempre extrañando a la gente que no llega a sus alturas todos anhelan mirar desde allá arriba la playa, pero hay una muralla que no le permite entrar. Tu eres emblema y razón para aquel que va a visitar, pero almas insensibles no permiten te acaricien. Siempre serás de la costa el más grande, el más hermoso ese aspecto valeroso nadie te lo arrebatará, tu luz desde muy lejos a tantos y tantos guiará y aunque pasen los años allí erguido seguirás”.