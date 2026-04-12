Fallo histórico: “Mi voluntad está por encima del Poder Judicial”

12 abril, 2026 224

A Mateo le faltaban solo dos años para colgarse el cartel de egresado. Llevaba años transitando los pasillos de la escuela, construyendo su identidad entre bancos, recreos y exámenes. Sin embargo, un expediente judicial estuvo a punto de arrebatarle ese futuro, tal como lo publica el portal infocielo.com

Sin consultarle, un juez dictaminó que su lugar ya no era la educación general, sino una institución de educación especial. Pero Mateo no se quedó callado: exigió ser escuchado, enfrentó al sistema y logró un fallo que sienta un precedente histórico para el colectivo de discapacidad en Argentina.

“Mi voluntad está por encima de todo”

Acompañado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad de la UNLP, Mateo se presentó ante los tribunales no como un objeto de protección, sino como un sujeto de derechos.

Su argumento fue tan simple como contundente: la decisión judicial violaba el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantiza la educación inclusiva y prohíbe la exclusión del sistema general.

“Tengo claro que mi deseo no es solo un deseo, sino también un derecho. mi voluntad está por encima de todo otro interés, sea el de mis padres o el del Poder Judicial”, sostuvo el joven en sus escritos.

Mateo solicitó una audiencia cara a cara con el juez. En ese encuentro, con la claridad de quien sabe lo que se juega, explicó por qué la escuela común era vital para él: no se trataba solo de pertenencia social, sino de una cuestión de autonomía económica. Solo el título de secundaria general le permitiría acceder a mejores oportunidades laborales y a una vida independiente.

Ante la contundencia del testimonio y el respaldo legal, el juez debió retroceder. Reconoció el derecho de Mateo a elegir su proyecto de vida, revirtió su propio fallo y ordenó que el joven continúe sus estudios en la escuela secundaria convencional.

foto ilustrativa

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