Fallo unánime: El Jurado encontró culpable de homicidio a Mario Elpidio Fernández

21 marzo, 2024

En una ardua jornada, la totalidad del jurado que participó en el juicio por el homicidio de David Rodríguez encontró al acusado, Mario Elpidio Fernández, culpable.

Esta mañana, luego de dos intentos fallidos, se inició el juicio tras la conformación del jurado, hubo un cuarto intermedio para retomar a partir de las 14 horas con la declaración de una docena de testigos. Luego, el jurado deliberó aproximadamente por 40 minutos, para informar, ya cerca de las 21 horas, el fallo unánime de declarar culpable de homicidio simple al acusado.

Entre los que testificaron hubo peritos, familiares, profesionales de la salud y personas que de alguna manera pudieron aportar datos a la causa. Por otra parte, cabe destacar que los abogados estaban restringidos para hacer preguntas directas a los familiares del imputado, ya que no pueden declarar en contra de él.

El abogado defensor del imputado, doctor Nicolás Malaspina, hizo mención a la vida particular de la víctima, cuestión que no se habría tenido en cuenta porque los antecedentes personales en este caso no tendrían injerencia en el hecho en sí. Al tiempo que siempre se trató de imponer la figura de la legítima defensa, o bien el exceso de legítima defensa, para el acusado en si mismo y para su hija específicamente.

Por otra parte, la doctora Elisa Hospitaleche representante legal de la familia del particular damnificado, consideró en términos generales que una persona común no porta armas, (en este caso un cuchillo), en su vida cotidiana, descartando de este modo la posibilidad de una legítima defensa, entre otros argumentos importantes.

Cabe destacar que la pareja de la víctima no habría formulado declaraciones en contra, sosteniendo que no sufría violencia de género y tampoco que haya habido denuncias en ese contexto.

El jurado estuvo muy atento a cada declaración como así también a los alegatos de los abogados. El juez subrogante, doctor Christian Yesari, explicó los detalles técnicos antes de la deliberación, aclarando circunstancias legales para cada figura que se mencionó en el juicio.

La semana próxima se conocerá la fecha, que en principio sería a mediados del mes de abril, donde el Juez hace una cesura de juicio, donde los abogados solicitarán la pena que consideran pertinente para el caso, siendo que la Dra. Hospitaleche pediría la pena máxima para estos casos, hablamos de 25 años de prisión, en tanto la defensa del acusado requeriría la mínima, 8 años.

EL CASO

El homicidio ocurrió en la tarde del 23 de junio de 2021 cuando la víctima, de 26 años, mantenía una discusión con su expareja en el domicilio de esta, en Av. Ameghino 240, momento en el cual se hizo presente Fernández y le provocó una herida mortal con arma blanca, en la zona pectoral, tras una pelea a golpes de puño en la vereda de la casa.

