Falta de gasoil: Gastón Cannestracci “hacemos la logística necesaria para tener reservas”

1 abril, 2022

Existen problemas en el abastecimiento de gasoil a nivel país, situación que genera incertidumbre en varios rubros económicos. En nuestra ciudad por el momento no se ha notado el faltante, pero el empresario Gastón Cannestracci dijo: “sinceramente no sabemos hasta dónde puede llegar la situación, esto es el principio de lo que se está viendo por una diferencia de costos que las compañías no quieren afrontar, hasta que no haya un sinceramiento de precios, hay combustible pero muy poco y sobre todo con el diesel.

La escasez es a nivel país, pero cada empresa lo maneja a su forma. El problema no sólo lo va a tener el agro, sino también las estaciones de servicio. Sucede que para que se solucione el problema el aumento tiene que ser muy grande y no creo que se puedan aplicar. Todo esto genera una disparidad de precios que el cliente a veces no entiende mucho, los cambios son diarios y tratamos de explicar la realidad.

Por el momento nosotros no estamos trabajando con cupos, me da la sensación que estamos bien en general. El tema de la cosecha nos tiene ocupados y tratamos de hacer la logística para hacer todas las reservas necesarias”.

