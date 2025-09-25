Falta de información oficial sobre las refacciones del edificio “La Previsión”

Integrantes de la Comisión de Patrimonio Cultural de Tres Arroyos informan a la comunidad que, hasta la fecha, no han recibido información oficial respecto a las obras de refacción previstas en el edificio La Previsión, inmueble declarado Monumento Histórico Provincial mediante Ley N.º 14857/16.

El martes se conoció, a través de la prensa local -y de fuentes directas de la firma propietaria y del municipio-, que se iniciaron los primeros trabajos destinados a la refacción del techo.

Sin embargo, la Comisión le ha solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal, particularmente al Sr. Intendente Municipal, tanto en reuniones como a través de pedidos de informes, respuestas en torno al estado de situación de las posibles refacciones del edificio, sin haber obtenido hasta el momento respuesta alguna. Incluso, el mismo día en que se iniciaron los trabajos, que en teoría deberían contar con los permisos pertinentes de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la Sra. Secretaria a cargo, Arq. Paola Salerno, se encontraba reunida con esta Comisión manifestando desconocimiento, frente al expreso pedido de los integrantes de esta Comisión, con relación al inicio de las refacciones de La Previsión.

Integrantes de la Comisión consideran fundamental contar con información precisa y oportuna sobre cualquier intervención que se proyecte en bienes patrimoniales de nuestro distrito. En ese sentido, es importante manifestar que de acuerdo con el informe que dio origen a la reapertura de esta Comisión en noviembre de 2024, el Director de Monumentos y sitios de la Dir. Pcial. de Patrimonio Cultural Sr. Fabián Brito, advierte que, al ser La Previsión un edificio declarado de valor patrimonial provincial, cualquier intervención que se realice en el mismo, debe contar con el acuerdo de esa Dirección a fin de garantizar su adecuada conservación y puesta en valor, conforme a la normativa vigente en materia de patrimonio cultural.

Reiteramos nuestra disposición al diálogo y colaboración institucional, como ha sido hasta el momento, para trabajar en la preservación del acervo histórico y arquitectónico de nuestro distrito, y solicitamos nuevamente a las autoridades municipales que se brinde la información solicitada con la premura que el caso requiere.

