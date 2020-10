Faltan 10 días para que inicie Villa Corre Reto Virtual

18 octubre, 2020

La quinta edición de la carrera Villa Corre organizada por el Club Villa del Parque, este año será virtual y cuando restan 10 días para el inicio de la misma ya se inscribieron atletas de nuestra ciudad y otras como Chaves, Pringles, Chillar, Azul, De la Garma, Puan, Tandil, CABA, Gral. Roca (Neuquén), Jovita (Córdoba) Gral. Pico (La Pampa) entre otras y a su vez tendrá la participación de Imad atleta de la ciudad uchda – Marruecos.



Con el correr de los días esperan la inscripción de muchos más atletas, la misma cerrara el miércoles 28 de octubre e invita a participar a todos los atletas, independientemente de la condición física o experiencia, el reto es para correr a tu ritmo y donde quieras.

Este año la carrera se adaptó y los atletas van a participar desde donde estén, en el horario que deseen y el circuito que le sienta más cómodo, respetando las medidas sanitarias y protocolos de cada zona.

Los participantes tendrán 4 días jueves 29 de octubre, viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Cada atleta comenzará su carrera en el horario y ubicación que desee y el tiempo registrado deberá enviarse a los organizadores mediante WhatsApp puede ser capturas de pantallas, fotos de su GPS o en el caso de no tener ninguna de las dos opciones podrá optar por un circuito medido y enviarnos foto del cronometro, para ingresarlo a la clasificación.

Cada atleta recibirá con su inscripción un número dorsal que no es de uso obligatorio y al finalizar la prueba recibirán su certificado finisher y clasificación.

Las categorías serán cada 5 años en 10K y cada 10 años en 5K.

Todos los interesados en participar se pueden comunicar al 2983-402816 el valor de la inscripción es voluntaria y puede realizarse mediante mercadopago o depósito bancario.

Los atletas deberán respetar las medidas y restricciones sanitarias locales, si el atleta se encuentra en una zona donde no se puede hacer actividad al aire libre, no podrá participar.

