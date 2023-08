Faltante de botines de fútbol: “El problema está en todo el país”

3 agosto, 2023



Se agudiza el faltante de botines de fútbol al tiempo que se incrementa la demanda.

Maximiliano Menéndez, de RVD Deportes, dijo por LU 24 que “el problema está en todo el país”.

“Después de la pandemia, por un tema de fabricación e importación no está entrando mercadería. Hacer botines es más caro”, afirmó. En ese sentido, graficó que “en el tiempo que lleva fabricar un botín hacen tres zapatillas”.

Una situación similar se vive con el calzado de básquetbol. “Las fábricas nacionales no llegan a cubrir toda la demanda”, explicó.

“Importado está entrando muy poco, casi nada, solo algo de Nike que se consigue a través de una página, pero no alcanza a cubrir y el costo es alto”, afirmó.

Meléndez señaló que “el faltante va del 35 al 43, la numeración que más se vende”.

RVD cuentan con stock de Kappa, Topper y Penalty, entre otras marcas. “Tratamos de encontrarle la vuelta ya que Nike y Adidas no se consiguen”, sostuvo.

“Los botines Topper valen 21.500 pesos, mientras que los importados cuestan alrededor de 60 o 70 mil pesos”, indicó.

Finalmente, remarcó que se dificulta conseguir mercadería en todo el país. “El problema es general, no solamente nuestro”, concluyó.

