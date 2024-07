Familia de Aparicio disfrutó la obtención de la Copa América en Miami

Integrantes de una tradicional familia de Aparicio, localidad ubicada en el distrito de Coronel Dorrego, disfrutaron en el Hard Rock Stadium de Miami la obtención de la Copa América de fútbol.

El productor agropecuario César Hollender viajó junto a sus tres hijos de 24, 21 y 18 años. A punto de regresar de Estados Unidos, dijo a LU 24 que fue “una experiencia inolvidable”. “Vivirla con mis hijos fue increíble, esta selección contagia mucho, es una verdadera locura”, enfatizó.

Sobre los incidentes registrados en la previa a la final con Colombia, manifestó que “fue un momento feo, difícil, pero terminó todo bien. Pudimos entrar, sufrimos un poco, fue una falla total de la organización”.

Indicó que pudieron acceder cerca de las 21. “A nosotros no nos pasó nada, ingresamos cuando abrieron las vallas. Habíamos ido muy temprano al estadio, como todo el mundo vivimos la previa en el estacionamiento y cuando quisimos entrar el caos era total”.

“Vimos desde cuartos de final. En los otros partidos todo fue normal, pero en este se desbordó todo”, sostuvo.

“Fue la primera vez que no éramos locales, había mas colombianos que argentinos, pero esta selección sabe enfrentar esa situación también”, remarcó.

Contó que viajar para alentar a la Scaloneta fue “un regalo de Papá Noel: nunca lo habíamos visto a Messi y sabíamos que no nos quedaban muchas posibilidades, ahí se originó todo y salió redondito”.

“Estar con mis tres hijos en la cancha y gritar un gol de la selección es una locura, no me lo olvido más”, finalizó.

