Familia tresarroyense varada en Miami asegura que “las perspectivas de volver pronto son mínimas”

27 abril, 2020

La consejera escolar Andrea Mastrosimone, se encuentra varada en Estados Unidos junto a su familia y según informó las perspectivas de regresar por el momento son mínimas.

“Llegamos el 6 de marzo a Miami. Estuvimos cuatro días y tomamos un crucero del 10 a 20 de marzo y de ahí teníamos pasaje para volver a Argentina. En el barco no te enteras lo que va pasando y cuando vimos que no abrían las fronteras de Puerto Rico, empezamos a ver para desembarcar y comunicándonos con todos. Del 20 en adelante estamos varados en Miami”, detalló.

Aseguró además esta mañana: “Estamos bien. Nos estamos cuidando mucho y no salimos para nada, sólo para hacer mandados. Después estamos encerrados en el departamento que alquilamos”.

Según indicó Mastrosimone a nuestra emisora: “acá hay mucha incertidumbre, porque no se saben los criterios de los que definen quienes vuelven y quiénes no. Reprogramaban a los que tenían pasajes con Aerolíneas Argentinas y para los que tenemos con otras empresas las perspectivas de volver son mínimas. Mañana sale un vuelo, pero nadie sabe quién va. Llamamos ayer y nos dijeron que estaba todo vendido y nunca nos enteramos cuando salieron a la venta. Acá hay gente que han comprado ya 3 o 4 veces pasajes de vuelta y no pueden volver. La mayoría de la hotelería está cerrada, por suerte nosotros conseguimos un monoambiente, a través de una página, porque estamos con los chicos y son otras las prioridades”.

