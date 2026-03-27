Farmacia Sindical de Municipales: descuentos exclusivos en perfumería

27 marzo, 2026 0

La Farmacia Sindical de Trabajadores Municipales informa que hasta el sábado 4 de abril continúan los descuentos exclusivos en perfumería: 25% en repelentes “Escudo”y “911”, y 25% en pañales (todas las marcas, pudiéndose abonar en efectivo, débito y transferencias con todas las billeteras virtuales. También aplica para cuenta corriente.

Además, abonando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia, hasta 4 cuotas sin interés y tarjeta Favacard, en 3 cuotas sin interés.

Volver