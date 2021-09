FASTA: Aldana Juárez es la primera egresada y matriculada de Martillera y Corredora Pública

16 septiembre, 2021

Aldana Juárez es la primera egresada de la Tecnicatura en Martillera y Corredora Pública en la Universidad FASTA, del Centro de Estudios Universitarios Virtuales, días atrás, logró matricularse. “Arrancó con una charla con mi marido, la idea era estudiar algo, por ahí una carrera no muy larga porque, además, tengo 5 hijos. Así que decidí estudiar acá, la atención de Sonia y María fue excelente”, dijo a LU 24.



“Me recibí en diciembre del 2020, di mi último mi final que fue la Tesina. Hace muy poquito me llegó mi título y me matricule también”, agregó.

En cuanto a la modalidad de los estudios, y a su disponibilidad, Juárez manifestó que “curse la carrera en dos años, me adelante un año. A mi parecer, me resultó muy cómoda porque al ser madre y trabajar, la Universidad me dio la posibilidad de estudiar a la noche. Hoy por hoy, es así, todo virtual y hay que amoldarse”.

“Los docentes son todos de afuera, de Mar del Plata la mayoría, hacían clases por Zoom y otras veces subían los materiales. En lo que refiere a los instrumentos tecnológicos y/o de comunicación necesarios, solo lo fue una computadora e internet, si querés, no es necesario imprimir los materiales”, finalizó.

Las personas que estén interesadas en inscribirse en algún curso, carrera o diplomatura, pueden consultar por mail a [email protected], por teléfono al 2983- 424229, o acercándose a la sede de San Lorenzo 38 de 10 a 12 y de 16 a 19 hs. siempre respetando los protocolos sanitarios.

