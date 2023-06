Fazenda da Esperanza dirá presente en Tres Arroyos

26 junio, 2023

Este miércoles 28 de junio a las 20 horas en Centro Estrada, Alsina 55, los jóvenes de la “Fazenda de la Esperanza” ofrecerán una charla abierta para todo público sobre su método de recuperación de adicciones, sobre la problemática en general y la posibilidad de formar parte a esa Comunidad.

La misma, fue presentada en conferencia de prensa en el inicio de la semana y allí estuvieron presentes el Padre Roberto Buckle, Marcos Fernández, Mariano Giménez, Marcelo Salas y Leandro Ochoa. Por su parte, Ochoa comentó sobre la forma de proceder de la organización que estará en nuestra ciudad y explicó: “yo hice mi proceso desde 2021 hasta 2022 y hoy estoy acompañando a la comunidad de Carhué de Fazenda. Es una comunidad terapéutica que ayuda a los jóvenes a no sólo a luchar contra sus vicios, sino que nos ayuda a generar un nuevo estilo de vida.”

Y, además, siguiendo en este orden de situaciones, agregó: “Tenemos tres pilares fundamentales que nos ayudan a ser constantes y a perseverar en este camino. Son el trabajo, la convivencia y la espiritualidad. Nuestro día comienza con un rosario y por base, el tratamiento es por voluntad propia. Cuando pedimos ayuda, damos un paso concreto. No usamos fármacos y la idea es que se tenga disciplina y se maneje la responsabilidad.”

Por otro lado, Marcelo Salas, de Neuquén dio su testimonio y su experiencia y detalló: “pude mantenerme en sobriedad 9 meses hasta mi primera recaída. Cuando volví a mi ciudad, me topé con una sociedad que te incita a consumir en todo sentido y cuando recaí, mi hermano quiso ayudarme. En Fazenda encontré un estilo de vida que no se ve tan fuerte afuera.”

