FDT: A buen ritmo se venden las entradas para los espectáculos (audio)

14 febrero, 2026 7

Se acerca la 57º edición de la Fiesta Provincial del Trigo, y este viernes comenzó la venta de entradas para los shows principales.

Tomás Paniga Director de Cultura, al respecto dijo “la gente esperaba mucho este momento, ya habíamos recibidos muchas consultas”.

“Nos pone muy contentos ver tantos interesados, desde este miércoles agregaremos diferentes formas de pago, solo para quienes compren su entrada presencial tendrán un descuento abonando con las tarjetas del Banco Provincia, 4 cuotas sin interés con un 25% de reintegro, además un 10% de descuento para jubilados y empleados municipales, con tarjeta y todas las billeteras virtuales”, detalló.

“Hasta el momento, vendimos mas entradas para la noche de Luck Ra, la venta online nos ayuda muchísimo y facilita el proceso, quienes deseen hacerlo pueden ingresar a la página de la Municipalidad”, el enlace es: https://tresarroyos.boleteriadigital.com.ar/.

“Por otro lado, preparamos un combo con entradas para todas las noches a un valor de 65 mil pesos, las ubicaciones son por orden de llegada, no estarán numeradas y podrán sentarse donde deseen”, aclaró.

“La semana que viene conoceremos la grilla de los artistas locales, tenemos más de 300 propuestas, este fin de semana largo venderemos entradas en el Centro Cultural de 17 a 21 horas”, finalizó.

Volver