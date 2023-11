Federal: Alejandro Higuita de Sportivo analizó el triunfo ante El Nacional

El arquero colombiano Alejandro Huiguita habló con LU24 después del triunfo de Sportivo de San Cayetano ante El nacional en el Catale:

“Estoy orgulloso del grupo que dejó la vida, una cancha muy difícil, el rival muy aguerrido, son tres puntos de oro, esta cancha tiene historia acá jugó Maradona, yo nací en Medellín, pero no soy pariente del famoso Higuita, mi padre vivió en el barrio de él “, dijo.

“En el primer tiempo aparecí en los tiempos claves, hoy tuve la oportunidad de apoyar al equipo. Llegué a Sportivo gracias a Carlos Gilardengo el técnico que me conoce y me trajo, estuve en varios equipos, es un gran estratega, trabaja muy bien y me dio la oportunidad.”

Y concluyó: “conocí a Huracán de Tres Arroyos un equipo con mucha historia, debuté en primera en Aguilas Doradas, luego fui a Gimnasia de Argentina, jugué Federal en Santiago del Estero, volví a Colombia a la B, y terminé en Sol de Mayo y ahora en Sportivo. Toda mi vida admiré al golero Rene Higuita y a Calero”

