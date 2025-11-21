Federal Amateur: Ciclista clasificó a una nueva instancia

21 noviembre, 2025

Este viernes, en Chaves, Huracán Ciclista logró la clasificación a una nueva instancia del Torneo Federal Amateur al golear a Ferroviarios de Balcarce por 5 a 2.

Goles: Augusto Ontivero-2-, Retamoso-2- y Franco Oliver, para Huracan Ciclista; Ayala y Andrade para la visita.

Incidencias: Expulsado en Ferroviarios Vinicius Alonso

El lunes completan la zona en Tandil, Grupo Universitario y Olimpo.

Posiciones:
Huracán Ciclista 12
Olimpo 9
Grupo Universitario 3
Ferroviarios 3

Próxima fecha:
Huracan Ciclista – Grupo Universitario
Ferroviarios – Olimpo