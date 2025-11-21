Federal Amateur: Ciclista clasificó a una nueva instancia
Este viernes, en Chaves, Huracán Ciclista logró la clasificación a una nueva instancia del Torneo Federal Amateur al golear a Ferroviarios de Balcarce por 5 a 2.
Goles: Augusto Ontivero-2-, Retamoso-2- y Franco Oliver, para Huracan Ciclista; Ayala y Andrade para la visita.
Incidencias: Expulsado en Ferroviarios Vinicius Alonso
El lunes completan la zona en Tandil, Grupo Universitario y Olimpo.
Posiciones:
Huracán Ciclista 12
Olimpo 9
Grupo Universitario 3
Ferroviarios 3
Próxima fecha:
Huracan Ciclista – Grupo Universitario
Ferroviarios – Olimpo