Federal Amateur: Ciclista va en busca de la clasificación
Este viernes, a partir de las 18:00, en Chaves, Huracán Ciclista, que podría formar con Pérez, Santiago Ontivero , Tavieres, Ocampos y Arias, Estévez, Augusto Ontivero ,Facundo Gómez ,Retamoso, Oliver y Bautista Paradisi, buscará la clasificación a una nueva instancia del Torneo Federal Amateur.
El equipo Chavense a partir de las 18:00 tendrá la visita de Ferroviario de Balcarce, si empata o gana se habrá metido en una nueva ronda del Torneo Federal Amateur.