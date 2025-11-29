Federal Amateur: Ciclista venció a Grupo Universitario
Este sábado, en Chaves, Huracán ciclista derrotó a Grupo Universitario por 3 a 1, por la última fecha de la Zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.
Resultado:
Huracán Ciclista 3-Grupo Universitario 1
Goles: Augusto Ontivero , Marchetti y Villar para Huracán Ciclista y Groppa para Grupo Universitario.
La Zona se completa este Domingo a las 17:00 con el partido que se juega en Balcarce, entre Ferroviario y Olimpo.
Posiciones:
Huracán Ciclista 15
Olimpo 12
Grupo Universitario 3
Ferroviario 3
Foto: Gentileza Radio Activa