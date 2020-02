Federal Amateur: Colegiales espera a Bella Vista

29 febrero, 2020

Se juega la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol donde está jugando Colegiales, que no ha obtenido puntos por lo que esta fuera de campeonato, pero debe de cumplir con los dos ultima juegos ante sendos equipos de Bahía Blanca.



Mañana llega Bella Vista que tiene que ganar para aspirar a seguir en carrera, el Escolar jugará un partido de campanilla como para demostrar que a pesar de no tener puntos puede ser un equipo peligroso.

El técnico Guillermo Sause ha dispuesto dos cambios. Elorza por Viera suspendido y Sanabria por Rivera. Los 11 son Alonso en la valla: el fondo Sanabria, C. Quintela, Cardenas y Silcan: en el medio juego Barrionuevo, M. Quintela, Elorza; López de enganche y arriba Maldonado y Gómez.

