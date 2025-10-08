Federal Amateur de Fútbol: Ciclista y Olimpo se enfrentan en la primera fecha

8 octubre, 2025 0

Este miércoles se dieron a conocer los rivales y el fixture de Olimpo y Huracán Ciclista para el Torneo Federal Amateur, que dará comienzo el próximo 19 de octubre.

Los equipos que representan a la Liga Regional Tresarroyense jugarán en la misma zona. la 3 de la Regional Bonaerense Pampeana.

Se enfrentan en la primera fecha en Chaves e integran el grupo con Universitario de Tandil y Ferroviarios de Balcarce.

La primera fecha

Huracán Ciclista –Olimpo

Grupo Universitario de Tandil –Ferroviarios de Balcarce

