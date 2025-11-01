Federal Amateur: gran triunfo de Ciclista en Balcarce
De visitante, Huracán Ciclista derrotó este sábado a Ferroviario de Balcarce y tiene puntaje perfecto tras las dos primeras fechas del Torneo Federal Amateur.
Resultado:
Ferroviario 0 – Huracán Ciclista 2
Goles: Retamoso -2-
Posiciones:
Huracán Ciclista 6 puntos
Grupo Universitario 3
Olimpo 0
Ferroviario 0
Fecha 3:
Olimpo – Ferroviario
Grupo Universitario – Huracán Ciclista
El otro partido del grupo se jugará este domingo a partir de las 20:00, en la cancha de Olimpo entre el local y Grupo Universitario de Tandil.
Será transmisión de LU 24.