Federal Amateur: Huracán cayó con Independiente en San Cayetano

30 octubre, 2022

Este domingo, el Globo tresarroyense perdió con Independiente de San Cayetano por 1 a 0 por el torneo Federal Amateur en el cotejo de la 3ª fecha en dicha ciudad.

Independiente ganó bien, aunque no le sobró mucho, pero Huracán no encontró una generación de fútbol, no tuvo muchas chances, jugó sin referencia de área en el ataque y eso lo aprovechó Independiente que es un equipo atacando y otro defendiendo, aunque no paso sobresaltos, solo sobre el final con algunos pelotazos que los locales resolvieron bien para cuidar el cero en su arco.

Fue muy bueno el ingreso de Tobías Gonzales que le cambió la cara al Globo, muy claro con la pelota, gambeteó y fue al frente, aunque con poco acompañamiento. Barroca se lesionó y tuvo que salir.

Huracán tiene el crédito abierto, pero deberá cambiar algunas cosas, tendrán que venirse algunos refuerzos desde el inicio y tratar de conformar el mejor equipo posible.

El gol de la victoria para los sancayetanenses fue convertido por Suhit a los 17 minutos del segundo tiempo.

Formaciones:

Huracán: Canteros; Di Rocco, Caro, Zanel y Uzidinger; Fritz, Russo, Barroca, Alcodoy; Segovia y Prieto. Luego ingresaron D´anunzzio, Henríquez, Oliver, Tobías González y Franco Gutiérrez.

Independiente: Ocasas; Ocampo, Darroquy, Tavaca, Suhit, Vargas, Vázquez, Losada, Azurmendi, Paicil y Uribe. Luego ingresaron Cejas, Forte, Ríos y Leda.

Dirigió Carlos Jerez de Coronel Vidal.

Goles: 1er tiempo: 17’ Suhit (I).

Posiciones: Independiente 6, Huracán 3 y Sportivo 0.

Próxima fecha: primera de la 2ª rueda, Independiente – Sportivo. Libre: Huracán.

