Federal Amateur: Huracán perdió con Embajadores 2 a 1

Se jugó, por la quinta fecha del Torneo Federal Amateur en el Estadio Roberto Lorenzo Bottino Embajadores de Olavarría le ganó a Huracán por 2 a 1.

Huracan jugo un partido muy flojo, comenzó mejor pero a medida que fueron pasando los minutos el conjunto olavarriense aprovechando errores defensivos del globo se fue arrimando hasta que a los 32 minutos, Da Rosa, de zurda, pone el 1 a 0.

Tuvo el equipo local alguna chance, como un tiro en el palo de Tobías González y no mucho más. Le faltaba peso ofensivo, muchos volantes pero no llegaban y el primer tiempo se cerró por la mínima diferencia.

En el segundo tiempo, en el arranque se lo perdió Henríquez, y de allí en más se fue desdibujando aún más el conjunto del Globo, que no encontró, ni colectivamente ni individualmente, la forma de inquietar a un Embajadores que no demostró mucho, sólo que fue superior en lo colectivo, y aprovechando los desaciertos del globo con la pelota.

Sobre los 16 minutos Sacchi sacó un disparo de media distancia que se coló sobre el palo derecho y pone el 2 a 0, de allí en más no pudo ni supo Huracán poder inquietar al conjunto olavarriense.

En tiempo de descuento Tobías González envió un centro desde la derecha para que con una buena recepción Fossati descuente convirtiendo el primer gol en este certamen.

Síntesis

Huracán: Del Río, D’Annunzio, Ascensión, Zanel y Di Rocco; Marchetti, Ciccioli, Russo, T. Gonzalez, Oliver y Henríquez.

Embajadores: Rizzi, Di Bello, Irusta, Carlucci y Moro; Rubio, Areco y Alvarez; Sacchi, Da Rosa y Scipioni.

Goles: Primer Tiempo: 32´ Da Rosa (Embajadores)

Segundo Tiempo: 16 Sacchi (Embajadores) – Fossati (Huracán)

Cambios: En Huracán, Caro Por D’Annunzio, Fiorda por Ascensión y Fossati por Ciccioli

En Embajadores: Sasali por Di Bello, Vecchio por Alvarez, Di Carlo por Da Rosa y Gómez por Scipioni.

En el otro partido de la zona 5, goleó Racing de Olavarría por 4 a 0.

Ciclista cayó en Bahía

En Bahía Blanca, Huracán Ciclista fue goleado por Liniers por 4 a 1, con goles de Arrachea para el Globo Chavense y Segovia, Ramírez, Tello y Mc Coubrey para los bahienses. Se fue expulsado Tavieres en Huracán Ciclista. Con este resultado el Globo chavense quedó eliminado del torneo.

Posiciones Zona 5:

Racing 12

Gimnasia 8

Embajadores 7

Huracán 1

Próxima fecha, 6ª:

Huracán -Racing

Embajadores –Gimnasia

Posiciones Zona 4:

Liniers 10

Sporting 4

Huracán Ciclista 0

Próxima fecha, 6ª:

Huracán Ciclista-Sporting

Libre: Liniers.

