Federal Amateur: Olimpo aprobó la clase en Tandil y pasó de ronda
Este lunes, en Tandil, Olimpo goleó a Grupo Universitario 4 – 0 y se clasificó a la siguiente ronda del Torneo Federal Amateur.
Resultado:
Grupo Universitario 0 – Olimpo 4
Goles: Franco Gutiérrez, Lautaro Domínguez, Sebastián Fuertes y Kevin Urbistondo.
Posiciones
Olimpo 12
Huracán Ciclista 12
Grupo Universitario 3
Ferroviario 3
Próxima fecha – última
Huracán Ciclista –Grupo Universitario.
Ferroviario -Olimpo.
Foto: gentileza Lautaro Morera