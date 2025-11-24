Federal Amateur: Olimpo aprobó la clase en Tandil y pasó de ronda

Este lunes, en Tandil, Olimpo goleó a Grupo Universitario 4 – 0 y se clasificó a la siguiente ronda del Torneo Federal Amateur.

Resultado:

Grupo Universitario 0 – Olimpo 4
Goles: Franco Gutiérrez, Lautaro Domínguez, Sebastián Fuertes y Kevin Urbistondo.

Posiciones

Olimpo 12
Huracán Ciclista 12
Grupo Universitario 3
Ferroviario 3

Próxima fecha – última

Huracán Ciclista –Grupo Universitario.
Ferroviario -Olimpo.

Foto: gentileza Lautaro Morera

