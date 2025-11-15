Federal Amateur: Olimpo y Ciclista se enfrentan por la 4ª fecha
Este domingo, a partir de la 20:00, con transmisión de LU24, Olimpo recibe a Huracán Ciclista por la cuarta fecha de Torneo Federal Amateur. Ambos equipos sostienen rachas ganadoras, teniendo el conjunto chavense puntaje ideal, mientras los tresarroyenses hilvanaron dos goleadas, con ocho goles a favor y ninguno en contra.
Probables formaciones:
Olimpo: Agustín Ezama; Enzo Di Rocco, Kevin Gauto, Fernan Rodríguez, Sebastián Allema; Gino Romito, Lautaro Domínguez, Manuel González, Axel Mink: Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez.
DT: Guillermo Orsili.
Huracán Ciclista: Pérez, Ocampos, S. Ontivero, Estévez, Villanueva y Arias, Facundo Gómez, Retamoso, Augusto Ontivero, Oliver y Rodríguez.
DT: Juan Carlos Bermegui.
La fecha se inició el viernes con el triunfo de Grupo Universitario ante Ferroviario.
Posiciones:
Huracán Ciclista 9
Olimpo 6
Grupo Universitario 3
Ferroviario 0