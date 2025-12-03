Federal de Clubes: Argentino finalista y Boca entre los cuatro mejores

Este miércoles, se jugaron los partidos de vuelta de los playoffs del Torneo Federal de Clubes que organiza la Federación Bonaerense Pampeana. La Sub-13 de Argentino venció a Balompié de Bolívar por penales y es finalista; la Sub-17 de Boca Juniors venció de visitante a All Boys por 2 a 1 para meterse en semifinales.

Resultados:

Sub-13: Argentino Junior llegaba con ventaja de un gol al partido de vuelta y, tras perder 2 a 1 con Balompié en el tiempo reglamentario, clasificó por su alta efectividad en la tanda de penales: fue 4 a 1. El bicho perdía 2-0, pero el gol agónico de Brian Gutiérrez puso la serie 3 a 3 y mandó la definición a los tiros desde el punto de penal.

Sub-17: Boca Juniors se metió entre los cuatro mejores al vencer de visitante, en Santa Rosa, a All Boys por 2 a 1 con dos goles de Benjamín Pratula, terminando con un global a favor del Xeneize por 5 a 3.

