Federal de Clubes: Argentino y Boca juegan la vuelta de los Playoffs

2 diciembre, 2025 0

Este miércoles, se juegan los partidos de vuelta de los Playoffs del Torneo Federal de Clubes que organiza la Federación Bonaerense Pampeana.

A las 17:00, la Sub-13 de Argentino Junior, por las semifinales, visita a Balompié de Bolívar; el bicho ganó la ida por 2 a 1.

Mismo horario para la Sub-17 de Boca Juniors, por los cuartos de final, en La Pampa, para enfrentar a All Boys; el Xeneize va con la ventaja mínima obtenida en La Bombonerita (3 a 2).

