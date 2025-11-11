Federal de Clubes: Comienzan los Playoffs

11 noviembre, 2025 0

Este miércoles empiezan los Playoffs del Torneo Federal de Clubes que organiza la Federación de Fútbol Pampeana.

Dicho día, la Sub-17 de Boca Juniors, por los octavos de final, visita a Lilán de Laprida. El partido comenzará a las 17:00.

Por los cuartos de final habrá dos partidos:

A partir de las 18:00, la Sub-15 de la ACDC, en Coronel Suárez, enfrenta a Blanco y Negro.

A las 16:30 del jueves, la Sub-13 de Argentino Junior juega en La Madrid frente a Racing.

