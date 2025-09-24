Federal de clubes de fútbol: Ganó Boca, empató Argentino y perdió ACDC

Este miércoles, con el empate de Argentino Junior en la Sub-13, la derrota de la ACDC en la Sub – 15 y la victoria de Boca Juniors en la Sub -17, se puso en marcha el Torneo Federal de clubes organizado por la Federación de Fútbol Pampeana.

Resultados:

Sub-13: Argentino Junior 1 – Blanco y Negro 1

El Bicho en su cancha no pudo y debutó con un empate 1 a 1 frente a Blanco y Negro de Coronel Suarez.

Goles: para Argentino Junior Tomas Miranda y para Blanco y Negro Benjamín Werbag.

Sub-15: ACDC 1 -Jorge Newbery 2

La ACDC, en su cancha debutó en este Torneo con una derrota frente a Jorge Newbery de Lobería por 2 a 1.

Goles: Dylan Smidt para la ACDC y Juan Gómez y Milton Irigoyen para Jorge Newbery.

Incidencias: Expulsado en Jorge Newbery, Nehuen Díaz.

Sub-17: Atlético Ventana 0 –Boca Juniors 2

Boca Juniors tuvo un gran debut y ganó de visitante a Atlético Ventana por 2 a 0.

Goles: Debliger y Aramendi.

Próxima fecha

Dos de los partidos se jugarán en General Lamadrid, donde la Sub- 13 de Argentino y la Sub – 15 de la ACDC enfrentarán a Racing de esa localidad, en tanto en nuestra ciudad la Sub – 17 de Boca recibirá al equipo lamadritense.

