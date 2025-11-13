Federal de Clubes: Empate de Argentino en Lamadrid

13 noviembre, 2025 0

Este jueves, la Sub-13 de Argentino Junior, empató en Lamadrid frente a Racing 2 a 2 con goles de Tomas Miranda y Valentino Muller, por los cuartos de final de los Playoffs del Torneo Federal Clubes que organiza la Federación de Fútbol Pampeana.

La próxima semana se jugarán las revanchas en nuestra ciudad con los siguientes partidos:

La Sub-13 de Argentino Junior –Racing de Lamadrid

La Sub-15 de la ACDC – Blanco y Negro de Coronel Suarez.

La Sub-17de Boca Juniors –Lilan de Laprida

