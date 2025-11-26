Ganaron Argentino y Boca Juniors en el Federal de Clubes (videos)







Este miércoles, se jugaron los partidos de ida de los Playoffs del Torneo Federal de Clubes que organiza la Federación Bonaerense Pampeana y los equipos locales lograron dos grandes triunfos.

La Sub-13 de Argentino Junior venció a Balompié de Bolívar por 2 a 1.

Goles de Valentino Müller y Mateo Monfort para Argentino Junior, Ibarzabal para Balompié

La Sub-17 de Boca Juniors derrotó a All Boys de la Pampa por 3 a 2.

Goles de Benjamín Pratula -2- y Valentín Suarez para Boca Juniors, para Al Boys, Ceballos y Rodríguez.

Las revanchas se jugarán la próxima semana.

