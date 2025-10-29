Federal de clubes: Ganaron la ACDC y Argentino, empató Boca
Este miércoles se jugó la quinta fecha del Torneo Federal de Clubes que organiza la Federación de Fútbol Pampeana. En la cancha de Argentino Junior, fueron triunfos de La Sub-15 de la ACDC, que clasificó, y la Sub-13 de Argentino Junior, en tanto que la Sub-17 de Boca Juniors empató. Todos los partidos frente a Racing de Lamadrid en sus respectivas categorías.
Resultados:
Sub-13: Argentino Junior 4 – Racing de Lamadrid 2
Goles: Müller, Brian Gutiérrez, Natal y Miranda para Argentino Junior y Berlay -2- para Racing.
Sub-15: ACDC 2 – Racing de Lamadrid 0
Goles: Dylan Smidt -2-.
Sub-17: Boca Juniors 1 – Racing de Lamadrid 1
Goles: Nicolás Aramendi para Boca Juniors y Lucas Roldán, de penal, para Racing.
Posiciones Sub-13:
Racing de Lamadrid 12
Argentino Junior 10
Blanco y Negro 7
Jorge Newbery de Laprida 0
Posiciones Sub-15:
ACDC 9
Racing de Lamadrid 4
Jorge Newbery de Lobería 3
Posiciones Sub-17:
Boca Juniors 13
Jorge Newbery de Lamadrid 7
Racing de Lamadrid 5
Atlético Ventana 0
Próximos Partidos:
Sub -13: Argentino Junior – Jorge Newbery de Laprida.
Sub-15: La ACDC, tiene fecha libre.
Sub-17: Boca Juniors – Jorge Newbery de Lamadrid