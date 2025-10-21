Federal de Clubes: Ganó la Sub-13 de Argentino en Suárez

21 octubre, 2025 0

Este martes, por la cuarta fecha del Torneo Federal de clubes que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, Argentino Junior se trajo un gran triunfo de Coronel Suarez al vencer a Blanco y Negro por 4 a2, con goles de Mateo Monfort, Brian Gutiérrez, Thiago Natal y Valentino Müller.

Los otros equipos que participan en este Torneo son la Sub-17 de Boca Juniors que mañana a partir de las 16:30 recibe a Atlético Ventana y el jueves la Sub-15 de la ACDC , visita a Jorge Newbery de Lobería, el partido comenzará a las 15:00.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Racing de La Madrid 9

Argentino Junior 7

Blanco y Negro de Coronel Suarez 4

Jorge Newbery de Laprida 0

Próxima Fecha 5ª:

Argentino Junior – Racing de La Madrid

Jorge Newbery de Laprida – Blanco y Negro Coronel Suarez

