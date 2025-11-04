Federal de Clubes: La Sub-13 de Argentino y la Sub-17 de Boca juegan la última fecha de la primera ronda

4 noviembre, 2025 0

Este miércoles, la sub -17 de Boca Juniors que ya está clasificado y la sub-13 Argentino Junior cierran su participación en la primera ronda del Torneo Federal de clubes que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

La Sub-13 de Argentino Junior a partir de las 16:00 recibirá en su cancha a Jorge Newbery de Laprida.

A partir de las 16:30 la Sub-17de Boca Juniors tendrá la visita de Jorge Newbery de La Madrid.

Volver