Federal de clubes: La Sub-17 de Boca goleó y clasificó

22 octubre, 2025

Este miércoles, por la cuarta fecha del Torneo Federal de clubes que organiza la Federación de Fútbol Pampeano, Boca Juniors goleó a Artético Ventana de Sierra de la Ventana por 3 a 0 con goles de Otreras, Prátula y Debliger, y con este resultado se clasificó a una nueva instancia a falta de dos fechas.

En el otro partido del grupo, Jorge Newbery de Laprida goleó a Racing de Lamadrid por 4 a 0.

Posiciones:

Boca Juniors 12

Jorge Newbery 7

Racing 4

Atlético Ventana 0

Próxima fecha 5ª:

Boca Junios –Racing

Atlético Ventana –Jorge Newbery

Este jueves a partir de las 16:00 la Sub-15 de la ACDC, juega de visitante frente a Jorge Newbery de Lobería.

