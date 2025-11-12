Federal de Clubes: triunfo de Boca, derrota de la ACDC

12 noviembre, 2025 16

Este miércoles, por los partidos de ida de los octavos de final, la Sub-17 de Boca venció de visitante a Lilán de Laprida por 3 a 0 y por los cuartos de final, la Sub-15 de la ACDC cayó en Coronel Suarez con Blanco y Negro por 4 a 1, por los Playoffs del Torneo Federal Clubes que organiza la Federación de Fútbol Pampeana.

Resultados:

La Sub-17: Lilán 0 – Boca Juniors 3

Goles: Pili, Suárez y Pratula

La Sub-15: Blanco Y Negro 4 – ACDC 1

Goles: para el local Giordana, Heintz, Garros y Goris y el descuento de la ACDC fue obra de Pereyra.

Este jueves, la Sub-13 de Argentino Junior que también juega por los cuartos de final, va desde las 16:30 en La Madrid frente a Racing.

Volver