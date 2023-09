Federal de formativas de fútbol: gran victoria de la Sub 15 de Boca

13 septiembre, 2023

Este miércoles, se disputaron los partidos de ida de los playoffs del torneo Federal de fútbol de divisiones formativas.

El único triunfo fue el de la categoría Sub 15 de Boca que en la Bombonerita se impuso 3 a 0 ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en muy buen partido de los chicos xeneizes, con buen fútbol y goleo. Los tantos fueron de Kotaro Abinzeta, Ciro Sther y Bautista Juliano.

En Sub 13, Boca cayó ante el elenco bahiense por 3 a 2 .Los goles del equipo tresarroyense fueron de Valentino Saccone y Bastian Marchetti.

En tanto, en el Bottino, Huracán recibió a Liniers de Bahía Blanca en tres categorías.

En Sub 13, Liniers se impuso por 13 a 2. Los goles albos fueron de Martín Gutiérrez y Alberto Sankay. En Sub 15, Huracán fue derrotado 1 a 0, mientras que en Sub 17 el Globo cayó por 4 a 3. Lemme, Canionero y Merlo convirtieron para el albo.

Las revanchas en Bahía Blanca se disputarán en 15 días.

