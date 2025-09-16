Federico Balbuena fuera de campaña: “Honestamente no la veo bien a la actual gestión” (audio)

16 septiembre, 2025 93

En una charla abierta y fuera de campaña, el presidente del Movimiento Vecinal, Federico Balbuena, en nuestros estudios habló del presente de su partido, de la realidad política interna y de nuestra ciudad.

“llegamos a estas elecciones transitando un año y medio difícil partidariamente, intentamos distintas maneras de encarar el trabajo dentro del movimiento y en ese sentido tomamos la decisión de renovar dirigentes, y desde ese momento, comenzamos un trabajo de equipo interno, con gente que se sumó de distintos lugares y se conformó este grupo”

“En estos comicios todo estaba muy polarizado, pero estamos conformes con la renovación de los dos concejales, siempre se esperan más números, pero era una elección con mucha cantidad de listas y candidatos locales, y reñida también”.

Reestructuración

En lo que respecta a la reestructuración del Movimiento Vecinal dijo: “nosotros notamos que había un deterioro dentro del partido, también nos lo decían, y desde ese punto de vista se armó este grupo mancomunado de trabajo”.

“Estamos en una situación de baja participación política en general, hasta que hay gente que no quiere ir a votar y la misma proporción existe cuando invitas a participar, todos los días convocamos para sumarse, los jóvenes de a poco también acompañan. Desde la comisión directiva estamos haciendo lugar a gente nueva”.

“El tema de la derrota en el 2023 originó resquemores internos, algunos se alejaron, aunque muchos de los que se fueron acompañan desde otro lugar asesorando y dando sus puntos de vista, siempre estamos en contacto.

No hemos tenido solicitudes de desafiliación, y nosotros, los antiguos, queremos que el Movimiento Vecinal vuelva a su lugar, con todos, los de antes, los nuevos y los de siempre, conservamos la esencia del vecinalismo puro.

En cuanto a la relación con los actuales concejales, Balbuena sostuvo que es directa, “La estrategia es seguir trabajando en equipos, con las distintas comisiones, y seguiremos fortaleciéndonos en ese sentido para dar respuesta a la voz de los vecinos, se han recorrido lugares que nos trajeron inquietudes y necesidades, y apostamos a ampliar las comisiones para poder dar soluciones a lo que nos plantearon oportunamente”.

Hablamos de la gestión oficial

Consultado sobre la realidad local, el vecinalista expresó: “honestamente no la veo bien a la actual gestión, estoy preocupado, no la veo bien en el día a día, y lo digo ahora fuera de campaña, la verdad que uno anda y es preocupante el tema económico en la municipalidad, vemos que algunas decisiones políticas no serían las correctas, no es la ciudad que nosotros queremos”.

En cuanto a producción y educación manifestó que “no es la misma calidad de carreras las que se ofrecen, ni tampoco se le da la importancia que merece el Parque Industrial, nosotros no estamos conformes con eso, queremos recuperar la pujanza. No se cumple con disposiciones de transparencia con los números y por todo eso trabajaremos en consecuencia y en definitiva el Movimiento Vecinal es la mejor opción para Tres Arroyos”.

Volver